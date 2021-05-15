Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Нижегородской области
В Нижегородской области суд отправил под стражу 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
«В ходе допроса в качестве подозреваемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.