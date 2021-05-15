Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Нижегородской области

13 мая в поселке Большое Козино пропала 12-летняя девочка, которая не вернулась из школы. Ее тело нашли вечером того же дня в ближайшей лесополосе. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), наказание по которой предусматривает в том числе пожизненное заключение.

Как установило следствие, подозреваемый приехал в поселок 13 мая на электричке из города Заволжье. Мужчина заметил девочку, проезжая мимо на велосипеде. «В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения», — уточнили в СК.

С места преступления мужчина скрылся. Ранее подозреваемый уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, судимость не погашена.