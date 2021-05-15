В Смоленской области в ДТП пострадали 13 граждан Белоруссии

В Смоленской области на трассе М-1 «Беларусь» пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня с утра в Сафоновском районе на 298-м км ФАД М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек», — говорится в сообщении.

По данным властей, в результате аварии пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Белоруссии. В настоящее время состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, двоих как тяжелое, одного — крайне тяжелое, добавили в администрации Смоленской области.