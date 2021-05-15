ВВС США впервые разместят в Японии свои беспилотники Triton

MQ-4C Triton (Фото: U.S. Navy)

ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-4C Triton. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

Один из дронов уже прибыл в Японию. Оба БПЛА будут находиться на базе ВВС США в городе Мисава.

Как рассказали в Минобороны, дроны будут дислоцированы из-за «активной военно-морской деятельности» соседних стран. Они будут использоваться для разведки.

В последнее время в Японии вызывает обеспокоенность ситуация вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай. В связи с этим 11 мая Япония вместе с армиями США и Франции начала совместные военные учения.