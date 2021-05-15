Политика , 15 мая, 10:53
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ВВС США впервые разместят в Японии свои беспилотники Triton
MQ-4C Triton
ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-4C Triton. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.
Один из дронов уже прибыл в Японию. Оба БПЛА будут находиться на базе ВВС США в городе Мисава.
Как рассказали в Минобороны, дроны будут дислоцированы из-за «активной военно-морской деятельности» соседних стран. Они будут использоваться для разведки.
В последнее время в Японии вызывает обеспокоенность ситуация вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Китай. В связи с этим 11 мая Япония вместе с армиями США и Франции начала совместные военные учения.