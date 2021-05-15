В NASA поздравили Китай с успешной посадкой на Марс

Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции «Тяньвэнь-1». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Поздравляем команду CNSA # Tianwen1 с успешной посадкой первого китайского марсохода для исследования Марса», — говорится в сообщении.

Также Цурбухен выразил надежду, что это исследование внесет важный вклад в изучение Красной планеты.

Ранее Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление сообщало, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» сел на поверхность Марса.