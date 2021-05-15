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Политика ,  
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Зеленский подпишет указ о создании кибервойск на Украине

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о создании в стране кибервойск. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе своего выступления на телеканале «Украина».

«Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны, мы сегодня в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. <...> Я думаю, что через некоторое время будет указ президента - об этом вы узнаете от президента Украины», — сказал Данилов.

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Владимир Зеленский

По его словам, эти предложения поддержали все члены СНБО.

Проект стратегии кибербезопасности на 2021 — 2025 годы в марте одобрила рабочая группа при Национальном координационном центре кибербезопасности СНБО. Среди прочего документ определяет роли и обязанности при решении связанных с безопасностью вопросов, введение механизмов частно-государственного партнерства и т.д.

В этом году украинские власти неоднократно обвиняли ФСБ в совершении хакерских атак на властные органы страны. В феврале СНБО сообщало о попытках получить доступ к системе документооборотов органов власти. В марте СБУ утверждало, что якобы подконтрольная ФСБ хакерская группа Armageddon пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти Украины.


 

кибербезопасность кибервойска Украина
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