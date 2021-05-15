Зеленский подпишет указ о создании кибервойск на Украине

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о создании в стране кибервойск. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе своего выступления на телеканале «Украина».

«Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны, мы сегодня в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. <...> Я думаю, что через некоторое время будет указ президента - об этом вы узнаете от президента Украины», — сказал Данилов.

По его словам, эти предложения поддержали все члены СНБО.

Проект стратегии кибербезопасности на 2021 — 2025 годы в марте одобрила рабочая группа при Национальном координационном центре кибербезопасности СНБО. Среди прочего документ определяет роли и обязанности при решении связанных с безопасностью вопросов, введение механизмов частно-государственного партнерства и т.д.