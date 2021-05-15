Шесть человек погибли в результате торнадо в Ухане

Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«По состоянию на 4:30 15 мая (14 мая 23:30 мск) в результате стихийного бедствия шесть человек погибли и 218 получили ранения», — говорится в сообщении.

Агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в правительстве говорито госпитализации 41 человека. Их жизни ничего не угрожает.

Правительство также сообщило о повреждении 400 домов, а также деревья, системы водоснабжения, газопроводы, линии электропередач и связи.