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Общество ,  
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Шесть человек погибли в результате торнадо в Ухане

Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«По состоянию на 4:30 15 мая (14 мая 23:30 мск) в результате стихийного бедствия шесть человек погибли и 218 получили ранения», — говорится в сообщении.

Агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в правительстве говорито госпитализации 41 человека. Их жизни ничего не угрожает.

Жертвами торнадо в штате Алабама стали пять человек
Общество
Фото:Butch Dill / AP

Правительство также сообщило о повреждении 400 домов, а также деревья, системы водоснабжения, газопроводы, линии электропередач и связи.

Власти указали, что девятибалльный торнадо начался 14 мая в 20:39 по местному времени (15:39 мск). Скорость ветра составила 23,9 м/с.

После стихийного бедствия на место прибыли руководители регионального комитета партии и представители правительства. Они провели экстренное совещания для согласования плана действий по реагированию на ЧС.

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В регионе организованы поисково-спасательные операции.

торнадо Китай пострадавшие
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