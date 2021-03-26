Жертвами торнадо в штате Алабама стали пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кэлхун Мэттью Уэйда.

По данным Национальной метеорологической службы США, в штате зафиксировано семь торнадо. Смерч привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхэм. В результате торнадо почти 55 тыс. человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тыс. — в Алабаме.

Метеорологи объявили о чрезвычайной ситуации в районах к югу и востоку от города Бирмингем, а также в округах Шелби и Джефферсон.

Угроза торнадо сохраняется для большей части севера штата, включая города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл.