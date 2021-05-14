Госдеп призвал Азербайджан прекратить провокации на границе с Арменией

Передвижение азербайджанских войск на границе с Арменией — провокация, которую необходимо остановить, заявила журналистам представитель Госдепа США Джалина Портер, передает Reuters.

«Передвижения войск на спорных территориях — безответственны и неоправданно провокационны», — сказала Портер.

Она выразила надежду, что Азербайджан отведет войска и «прекратит дальнейшие провокации». По ее словам, уточнение границ необходимо проводить через переговоры и дискуссию.

12 июня министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались на одном из приграничных участков в прилегающей к Азербайджану Синюкской области провести работы под предлогом «уточнения границ». Работы прекратились после вмешательства армянских военнослужащих.