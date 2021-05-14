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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил о ракетном обстреле с территории третьей страны

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии, заявили вооруженные силы страны в Twitter.

«Три ракеты были только что выпущены из Сирии в сторону Израиля, одна из которых упала на сирийской территории», — говорится в сообщении.

The Israeli Times со ссылкой на военных сообщили, что оставшиеся две ракеты приземлились в районе контролируемых Израилем Голанских высот.

Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

10 мая в возобновился конфликт между палестинской военной группировкой ХАМАС и властями Израиля. Причиной стало выселение ряда арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме и последовавшие за этим протесты палестинцев, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Красный полумесяц тогда заявлял о почти 400 пострадавших палестинцах.

В результате ХАМАС начал ракетные обстрелы израильской территории. В ответ ЦАХАЛ приступил к бомбардировкам сектора Газа.

13 мая Израиль сообщил о ракетном обстреле с территории Ливана. 14 мая ливанское национальное новостное агентство (NNA) сообщило об обстреле с израильской стороны в приграничной зоне. По его данным, причиной стала попытка двух мужчин прорваться на территорию Израиля через забор с колючей проволокой.

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The Israel Israeli Times писала, что один из них был убит. По информации издания, один из пострадавших нес с собой флаг ХАМАС, второй — флаг военной группировки «Хезболла», которую в Израиле считают террористической. Группировка также участвует в военных действиях на территории Сирии.

Израиль Сирия обстрелы
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