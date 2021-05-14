Израиль заявил о ракетном обстреле с территории третьей страны

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии, заявили вооруженные силы страны в Twitter.

«Три ракеты были только что выпущены из Сирии в сторону Израиля, одна из которых упала на сирийской территории», — говорится в сообщении.

The Israeli Times со ссылкой на военных сообщили, что оставшиеся две ракеты приземлились в районе контролируемых Израилем Голанских высот.

10 мая в возобновился конфликт между палестинской военной группировкой ХАМАС и властями Израиля. Причиной стало выселение ряда арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме и последовавшие за этим протесты палестинцев, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Красный полумесяц тогда заявлял о почти 400 пострадавших палестинцах.