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Общество ,  
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В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек

Фото:МВД России по Курганской области Фото:МВД России по Курганской области Фото:МВД России по Курганской области
Фото: МВД России по Курганской области

При столкновении автомобиля с микроавтобусом на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган погибли пять человек. Об этом сообщили РБК в информационном департаменте Курганской области.

По данным областного управления ГИБДД, водитель на автомобиле «Ауди Q7» на 229-м километре дороги выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В микроавтобусе находились восемь человек, из них четверо погибли, в том числе ребенок, и четверо были госпитализированы. В «Ауди» находились два человека: водитель скончался, пассажирка была доставлена в больницу с травмами.

Как сообщается в Telegram-канале обладминистрации, в регионе по поручению губернатора развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

новости ДТП Курганская область микроавтобус
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