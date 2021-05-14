В Челябинске из-за жары поручили раньше подготовить к открытию пляжи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мэр Челябинска Наталья Котова из-за жары поручила подготовить к открытию городские пляжи раньше, чем обычно, сообщил Ura.ru пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Мэр Челябинска <...> поручила рассмотреть возможность подготовить пляжи не к 1 июня, а раньше», — сказал Сафонов. По его словам, она также дала указание уже сейчас обеспечить круглосуточное дежурство на пляжах.

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска Валентин Гриднев уточнил 74.ru, что работы по обустройству городских пляжей планируют завершить уже к 25 мая.

Всего, по данным издания, раньше срока будут открыты шесть муниципальных пляжей.