Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы

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Московские власти дали ресторанам рекомендации закрыть летние веранды из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, передает ТАСС.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении. В департаменте также порекомендовали рестораторам и владельцам кафе укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В мэрии пояснили, что это связано с прогнозом Гидрометцентра, который предупредил о том, что в Москве вечером 14 мая ожидается сильный дождь и возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.