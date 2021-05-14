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Общество ,  
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Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московские власти дали ресторанам рекомендации закрыть летние веранды из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, передает ТАСС.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении. В департаменте также порекомендовали рестораторам и владельцам кафе укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В мэрии пояснили, что это связано с прогнозом Гидрометцентра, который предупредил о том, что в Москве вечером 14 мая ожидается сильный дождь и возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

Вильфанд пообещал москвичам июльскую погоду
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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве ожидается июльская погода. 17 мая температура будет превышать норму на 6–7 градусов, а 18 мая — на 7–8 градусов. Ночью в начале следующей недели ожидается до плюс 16 градусов, днем — в пределах плюс 23–28 градусов. Осадков не ожидается.

веранды гроза Погода новости
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