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В Подмосковье школьники прошли маршем с игрушечными автоматами

Video

Ученики младших классов школы № 42 в деревне Всеволодово в Московской области прошли маршем, держа в руках автоматы и исполняя песню Александра Шаганова «Русская земля — Божия обитель», видео с мероприятия опубликовано в Instagram школы. Первым об этом написало издание «МБХ медиа» со ссылкой на одного из родителей школьников.

Собеседник издания сообщил, что это был парад, посвященный Дню Победы. Он счел неправильным, что ученики маршировали с автоматами. «Это школьникам создает установку, что война — это что-то хорошее», — пояснил свою позицию родитель одного из школьников.

«Это был не парад, а школьный смотр строя и песни. Он был посвящен 9 Мая. Да, третий класс, у них были игрушечные автоматы», — сообщила РБК заместитель директора школы № 42 по безопасности Елена Карпачева.

По ее словам, мероприятие было организовано по инициативе родителей. Никто из родителей не высказывал недовольство его проведением, подчеркнула Карпачева.

На кадрах, опубликованных в Instagram школы № 42, видно, как дети маршируют с оружием и поют: «Мы — русские, с нами Бог!»

Сайт «МБХ медиа» в 2018 году внесли в реестр запрещенной информации, после чего он стал работать с «зеркала». 17 марта 2021 года Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт ресурса из-за «публикации информационных материалов иностранного общественного сетевого движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России».

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