В Подмосковье школьники прошли маршем с игрушечными автоматами

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Ученики младших классов школы № 42 в деревне Всеволодово в Московской области прошли маршем, держа в руках автоматы и исполняя песню Александра Шаганова «Русская земля — Божия обитель», видео с мероприятия опубликовано в Instagram школы. Первым об этом написало издание «МБХ медиа» со ссылкой на одного из родителей школьников.

Собеседник издания сообщил, что это был парад, посвященный Дню Победы. Он счел неправильным, что ученики маршировали с автоматами. «Это школьникам создает установку, что война — это что-то хорошее», — пояснил свою позицию родитель одного из школьников.

«Это был не парад, а школьный смотр строя и песни. Он был посвящен 9 Мая. Да, третий класс, у них были игрушечные автоматы», — сообщила РБК заместитель директора школы № 42 по безопасности Елена Карпачева.

По ее словам, мероприятие было организовано по инициативе родителей. Никто из родителей не высказывал недовольство его проведением, подчеркнула Карпачева.