За три дня 7 тыс. человек прошли осмотр в павильонах «Здоровая Москва»

Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы)

За первые три дня работы павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках медицинское обследование прошли более 7 тыс. москвичей, рассказала в пятницу на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В тестовом режиме проект «Здоровая Москва» был запущен в 2019 году. В этом году программа расширилась, добавились новые медицинские исследования, уточнила вице-мэр. «Чекапы в «Здоровой Москве» шире, чем утвержденные в программе стандартной диспансеризации. Для всех мы проводим общий анализ крови, анализ на гликированный гемоглобин, который позволяет определить уровень сахара в крови на протяжении предыдущих трех месяцев: это более информативный анализ, чем стандартный на глюкозу», — рассказала вице-мэр. Среди других новых исследований — определение уровня гормона щитовидной железы, УЗИ молочных желез для женщин от 18 до 35 лет и дерматоскопия.

Кроме этого, уточнила Ракова, впервые павильоны будут полностью цифровыми. «Врач получает доступ к информации вашей электронной медкарты и видит все показатели вашего здоровья. Кроме того, результаты всех исследований, проведенных в павильоне, загружаются в электронную медкарту и доступны как лечащему врачу, так и горожанину», — добавила заммэра.

Для пациентов, у которых будут выявлены какие-либо отклонения, власти впервые прописали четкий алгоритм действий. «Мы очень надеемся, что для большинства пациентов обследования закончатся исследованиями в парках. Но у определенной части людей могут быть выявлены определенные отклонения. Здесь мы впервые постарались отработать четкий алгоритм последовательности действий и маршрутизации этих пациентов. При любом отклонении мы прописали обязательный алгоритм последующих исследований, их последовательность и организации, в которых это проходит. Если во время осмотра обнаружен риск возникновения онкологического заболевания, человек не будет направляться в поликлинику, как это было раньше, его пригласят в центр амбулаторной онкологической помощи», — рассказала Ракова.