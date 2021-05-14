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За три дня 7 тыс. человек прошли осмотр в павильонах «Здоровая Москва»

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы)

За первые три дня работы павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках медицинское обследование прошли более 7 тыс. москвичей, рассказала в пятницу на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В тестовом режиме проект «Здоровая Москва» был запущен в 2019 году. В этом году программа расширилась, добавились новые медицинские исследования, уточнила вице-мэр. «Чекапы в «Здоровой Москве» шире, чем утвержденные в программе стандартной диспансеризации. Для всех мы проводим общий анализ крови, анализ на гликированный гемоглобин, который позволяет определить уровень сахара в крови на протяжении предыдущих трех месяцев: это более информативный анализ, чем стандартный на глюкозу», — рассказала вице-мэр. Среди других новых исследований — определение уровня гормона щитовидной железы, УЗИ молочных желез для женщин от 18 до 35 лет и дерматоскопия.

Кроме этого, уточнила Ракова, впервые павильоны будут полностью цифровыми. «Врач получает доступ к информации вашей электронной медкарты и видит все показатели вашего здоровья. Кроме того, результаты всех исследований, проведенных в павильоне, загружаются в электронную медкарту и доступны как лечащему врачу, так и горожанину», — добавила заммэра.

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Фото:Rido / Shutterstock

Для пациентов, у которых будут выявлены какие-либо отклонения, власти впервые прописали четкий алгоритм действий. «Мы очень надеемся, что для большинства пациентов обследования закончатся исследованиями в парках. Но у определенной части людей могут быть выявлены определенные отклонения. Здесь мы впервые постарались отработать четкий алгоритм последовательности действий и маршрутизации этих пациентов. При любом отклонении мы прописали обязательный алгоритм последующих исследований, их последовательность и организации, в которых это проходит. Если во время осмотра обнаружен риск возникновения онкологического заболевания, человек не будет направляться в поликлинику, как это было раньше, его пригласят в центр амбулаторной онкологической помощи», — рассказала Ракова.

Еще одним нововведением в этом сезоне, по словам заместителя мэра, стало подключение Телемедицинского центра. «За пациентом закрепляется персональный помощник. Он находится над процессом маршрутизации и остается на постоянной связи с пациентом. С одной стороны, он становится как бы его «менеджером», куратором, который помогает сориентироваться и понять, какие действия необходимо совершить дальше, напоминает о записях к врачу и на исследования. А с другой стороны, он старается заинтересовать и мотивировать пациента, чтобы он завершил обследование», — пояснила вице-мэр.

Павильоны «Здоровая Москва» заработали 11 мая в 46 парках столицы. Они работают ежедневно (без выходных) с 8:00 до 20:00. Пройти обследование могут женщины и мужчины в возрасте от 18 лет. Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Также в павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от COVID-19.

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