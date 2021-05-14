В Краснодарском крае произошел пожар в недостроенном детском саду

Фото: МЧС России

Здание детского сада загорелось в городе Кореновске Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Кореновске Краснодарского края произошло загорание кровли строящегося детского сада», — сказано в сообщении.

Видео: krasnodar_kray/Instagram

Video

На сайте краевого МЧС уточняется, что в 13:49 (мск) диспетчеру поступила заявка о пожаре в городе Кореновске. После прибытия на место пожара спасатели обнаружили, что горит недостроенное двухэтажное здание на общей площади 300 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 84 человека и 27 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.