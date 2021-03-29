Россиянка получила 12 лет колонии за сбор данных о Черноморском флоте

Женщину признали виновной в работе на украинскую военную разведку. Суд пришел к выводу, что она передавала иностранным спецслужбам секретные данные

Галина Довгополая (Фото: CrimeaUA1 / Twitter)

Городской суд Севастополя приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку России, которую признали виновной в шпионаже.

В сообщении суда указывается, что уроженка Бахчисарая сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота, ключам к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Все эти сведения составляют государственную тайну России.

Дело рассматривалось в закрытом режиме по статье 275 УК («государственная измена»).

В сообщении Севастопольского суда имя осужденной не уточняется. Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что речь идет о Галине Довгополой.