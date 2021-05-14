Правительство ускорит расселение жильцов аварийных домов

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам быстрее проводить расселение жильцов аварийных домов, говорится в сообщении на сайте правительства. Соответствующий документ также опубликован на сайте кабмина.

Документ изменяет порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который распределяет финансирование по регионам. «Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды», — говорится на сайте правительства.

Ранее во время выступления с отчетом о работе правительства за 2020 год Мишустин отметил, что расселение жителей аварийных домов идет с опережением. «В прошлом году новое жилье получили почти 130 тыс. человек», — добавил он.

В сентябре 2020 года Мишустин выделил Фонду содействия реформированию ЖКХ 50 млрд руб. на ускоренное расселение жителей аварийных домов. Премьер отметил, что необходимо расселить около 1,16 млн кв. м непригодного для жизни жилья. Средства поступили из резервного фонда правительства.