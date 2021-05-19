В Австрии смягчили ограничения из-за коронавируса
Австрия начала постепенный выход из карантина. Ранее об ослаблении локдауна сообщило агентство The Local со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.
«Как и обещано, 19 мая по всей Австрии заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться», — заявил канцлер.
С сегодняшнего дня в Австрии открылись объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания.
Посещение общественных мест в государстве будет осуществляться после сдачи тестов на коронавирус. Причем сроки действия у всех тестов на разные: тесты, сделанные дома, действуют всего 24 часа, тесты, сделанные врачами — 48 часов, а ПЦР-тесты — три дня.