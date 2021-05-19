В Австрии смягчили ограничения из-за коронавируса

Посещение гостиниц и ресторанов будет возможно только в масках. Внутри ресторана за одним столиком смогут находиться не более четырех человек, а на улице — не более десяти, дети не будут учитываться при подсчете.

Количество заболевших в Австрии постепенно снижается, а число привившихся граждан, наоборот, растет.

Ранее в Австрии к очному обучению вернули школьников, но ученики и учителя по-прежнему должны соблюдать масочный режим и сдавать тест на коронавирус три раза в неделю. С 1 июля планируется открытие баров, но встречаться в них смогут не более двух семей.

Это первые ослабления после продолжительного локдауна. Всего ограничительные меры в Австрии вводились три раза. Последний был объявлен 26 декабря. На время локдауна действовали следующие ограничения:

выходить из дома можно было только в магазин, на работу или при необходимости оказания помощи другим людям;

все магазины, кроме товаров первой необходимости, были закрыты;

школы работали дистанционно;

все культурные места были закрыты.

По данным ВОЗ, на 13 мая в Австрии зафиксировано 1179 случаев заражений, 14 человек умерли. По статистике Европейского центра профилактики и контроля заболевания (ECDC), страна находится на 13-м месте по общему количеству выявленных случаев COVID-19.