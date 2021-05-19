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Пандемия коронавируса ,  
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В Австрии смягчили ограничения из-за коронавируса

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Австрия начала постепенный выход из карантина. Ранее об ослаблении локдауна сообщило агентство The Local со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

«Как и обещано, 19 мая по всей Австрии заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться», — заявил канцлер.

С сегодняшнего дня в Австрии открылись объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания.

Посещение общественных мест в государстве будет осуществляться после сдачи тестов на коронавирус. Причем сроки действия у всех тестов на разные: тесты, сделанные дома, действуют всего 24 часа, тесты, сделанные врачами — 48 часов, а ПЦР-тесты — три дня.

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Посещение гостиниц и ресторанов будет возможно только в масках. Внутри ресторана за одним столиком смогут находиться не более четырех человек, а на улице — не более десяти, дети не будут учитываться при подсчете.
Количество заболевших в Австрии постепенно снижается, а число привившихся граждан, наоборот, растет.

Ранее в Австрии к очному обучению вернули школьников, но ученики и учителя по-прежнему должны соблюдать масочный режим и сдавать тест на коронавирус три раза в неделю. С 1 июля планируется открытие баров, но встречаться в них смогут не более двух семей.

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Это первые ослабления после продолжительного локдауна. Всего ограничительные меры в Австрии вводились три раза. Последний был объявлен 26 декабря. На время локдауна действовали следующие ограничения:

  • выходить из дома можно было только в магазин, на работу или при необходимости оказания помощи другим людям;
  • все магазины, кроме товаров первой необходимости, были закрыты;
  • школы работали дистанционно;
  • все культурные места были закрыты.

По данным ВОЗ, на 13 мая в Австрии зафиксировано 1179 случаев заражений, 14 человек умерли. По статистике Европейского центра профилактики и контроля заболевания (ECDC), страна находится на 13-м месте по общему количеству выявленных случаев COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Австрия коронавирус Локдаун пандемия
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