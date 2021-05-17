В Эстонии началась массовая вакцинация от коронавируса

Фото: Sander Ilvest / imago-images.de / Global Look Press

С этого дня делать прививку в Эстонии может любой желающий старше 16 лет, сообщает издание ERR, со ссылкой на рабочую группу по вакцинации. Как уточнили эстонские власти, вакцина AstroZeneca будет использоваться для людей старше 50 лет, в то время как Pfizer, Moderna и Janssen будут вводиться лицам моложе 50 лет.

Как заявила в конце прошлой недели Катрин Рейнхолд, возглавляющая портал для подачи заявок на вакцинацию, скорость регистраций достигала 1000 человек в час, что вызвало перебои в работе сайта, передает издание ERR. Руководитель программы вакцинации Эстонии Марек Зеер заявил в эфире шоу Aktuaalne kaamera, что в новостях о сбоях есть положительная сторона

«Как бы цинично это ни звучало, но я рад этому [перебоям в работе сайта], ведь это свидетельствует о том, что уровень принятия вакцинации высок, а это означает, что 70-процентная цель [вакцинации населения Эстонии] будет достигнута к концу августа», — заявил Зеер.

В середине марта в Эстонии пришлось ввести локдаун на месяц из-за распространения британского штамма коронавируса. Жесткие ограничения приостановили работу спортзалов, школ, общепита, развлекательных организаций и магазинов, за исключением точек продажи товаров первой необходимости.