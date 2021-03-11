В Эстонии ввели локдаун из-за британского штамма коронавируса

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В Эстонии с 11 марта вступили в силу жесткие ограничения, введенные правительством, чтобы пресечь рапространение британского штамма коронавирусной инфекции. О решении властей объявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas). Локдаун вводится сроком на месяц, до 11 апреля.

Согласно сообщению на сайте правительства, учебные заведения переводятся на дистанционный режим, родителям не рекомендуется водить детей в сады без особой необходимости. Гражданам рекомендуют сохранять социальную дистанцию на улице не менее двух метров друг от друга и передвигаться компанией не более двух человек. Собираться группами до 10 человек на открытом воздухе разрешено для богослужений.

На этот период закроются магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общепита, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.

Правительство пообещало, что ограничения будут ослаблены, если распространение инфекции в Эстонии снизится до уровня, который не будет угрожать работе медицинской системы.