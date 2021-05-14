СК объяснил задержание бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Фото: СК РФ

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин был задержан по подозрению во взяточничестве при попытке выехать из России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером ОАО «КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером банка передал взятку в размере более 7 млн руб. начальнику отделения Банка России по Мордовии. Меркушина подозревают по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).

В СК уточнили, что обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) управляющий отделением Банка России также был помещен под домашний арест.

Помимо этого, под стражу заключили бывшего председателя совета директоров «Мордовпромстройбанка», обвиняемого в даче взятки. Еще один фигурант, обвиняемый в даче взятки, находится под домашним арестом по другому уголовному делу.