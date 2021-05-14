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Политика ,  
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СК объяснил задержание бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин был задержан по подозрению во взяточничестве при попытке выехать из России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером ОАО «КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером банка передал взятку в размере более 7 млн руб. начальнику отделения Банка России по Мордовии. Меркушина подозревают по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).

В СК уточнили, что обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) управляющий отделением Банка России также был помещен под домашний арест.

Помимо этого, под стражу заключили бывшего председателя совета директоров «Мордовпромстройбанка», обвиняемого в даче взятки. Еще один фигурант, обвиняемый в даче взятки, находится под домашним арестом по другому уголовному делу.

МВД показало видео задержания сына Меркушкина в Шереметьево
Политика

Накануне вечером о задержании Алексея Меркушкина сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, бывший вице-губернатор Мордовии собирался вылететь в Белоруссию. Хинштейн рассказал, что Меркушкин проходит по делу о даче взятки начальнику отделения Банка России по Мордовии Александру Тренькину.

Уголовное дело против Тренькина возбудили в январе 2021 года. Его обвиняют в получении 7 млн руб. за то, что он не стал привлекать мордовский банк МПСБ к ответственности за нарушения, это позволило банку сохранить лицензию. Суд сообщал, что взятку Тренькину дали топ-менеджер МПСБ Вячеслав Брыков, депутат госсобрания Мордовии от партии «Единая Россия», акционер банка Алексей Гришин и неустановленные лица. Гришина в 2020 году задержали по другому уголовному делу.

Алексей Меркушкин — младший сын Николая Меркушкина, который с 1995 по 2012 год возглавлял Мордовию, с 2012 по 2017 год был губернатором Самарской области, а затем был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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Николай Меркушин Следственный комитет задержание Мордовия
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МВД показало видео задержания сына Меркушкина в Шереметьево
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