Астероид размером с высотку МГУ приблизится к Земле в ближайшее время

Астероид 2015 KJ19, диаметром до 200 м, максимально приблизится к Земле днем 14 мая. Об этом сообщается на сайте центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

14 мая небесное тело, получившее название 2015 KJ19, чьи размеры составляют от 80 до 200 м и сопоставимы с высотой главного здания МГУ (183 м), около 13:04 по московскому времени приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете. Это более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны.

В NASA выяснили, что скорость полета астероида относительно Земли составляет 23 км/с, или около 83 тыс. км/ч, а период обращения 2015 KJ19 вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты, поскольку он не соответствует необходимым параметрам. Так, в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 150 м или пролетающие на расстоянии более 7,48 млн км как потенциально опасные.