Эксперты ответили на данные о защищенности Москвы в случае ядерной войны

Если случится ядерная война, Москва станет главной целью и подвергнется самому массированному удару, сказал РБК военный эксперт Юрий Лямин. Так он ответил на статью в издании National Interest, в которой журналист Калеб Ларсон высказывает мнение о том, что Москва может стать самым безопасным местом в случае ядерной войны, так как прикрыта «огромным противоракетным щитом». В частности, речь идет о системе противоракетной обороны, получившей предварительное название А-235, в них будут устранены недостатки советских и российских систем ПРО предыдущих поколений, которые «не обеспечивали адекватную защиту от гиперзвуковых ракет».

Лямин отметил, что, с одной стороны, город защищен системами ПРО, а метро может служить убежищем.

«С другой стороны, в случае полномасштабной ядерной войны Москва будет представлять собой главную цель и по ней будет наноситься самый массированный ядерный удар. Также нельзя забывать, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений, разрыва транспортных линий», — добавил военный эксперт.

Эксперт по специальной фортификации, сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в свою очередь обращает внимание на то, что системы ПРО не рассчитаны на перехват всех запущенных ракет.