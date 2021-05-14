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Эксперты ответили на данные о защищенности Москвы в случае ядерной войны

Если случится ядерная война, Москва станет главной целью и подвергнется самому массированному удару, сказал РБК военный эксперт Юрий Лямин. Так он ответил на статью в издании National Interest, в которой журналист Калеб Ларсон высказывает мнение о том, что Москва может стать самым безопасным местом в случае ядерной войны, так как прикрыта «огромным противоракетным щитом». В частности, речь идет о системе противоракетной обороны, получившей предварительное название А-235, в них будут устранены недостатки советских и российских систем ПРО предыдущих поколений, которые «не обеспечивали адекватную защиту от гиперзвуковых ракет».

Лямин отметил, что, с одной стороны, город защищен системами ПРО, а метро может служить убежищем.

«С другой стороны, в случае полномасштабной ядерной войны Москва будет представлять собой главную цель и по ней будет наноситься самый массированный ядерный удар. Также нельзя забывать, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений, разрыва транспортных линий», — добавил военный эксперт.

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Эксперт по специальной фортификации, сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в свою очередь обращает внимание на то, что системы ПРО не рассчитаны на перехват всех запущенных ракет.

«Видно, что автор статьи не читал даже технические характеристики систем, о которых пишет», — считает Макаров. «Не бывает систем, которые могли бы перехватывать все боеголовки», — подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел ракетные удары по Израилю в ходе палестино-израильский конфликта.

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«Как бы ни хвалили систему (ПРО. — РБК) «Железный купол», какими бы простыми ни были те «ракеты из водопроводных труб», которые запускают палестинцы, все равно эти ракеты проходят сквозь перехват «Железного купола» и попадают в город. Потому что все ракеты при массовом старте перехватить невозможно. Любая система имеет ограничения по количеству», — пояснил он.

По словам сооснователя проекта «Ватфор», сделанные автором статьи предположения о защищенности Москвы в случае ядерной войны могут быть основаны «на готовности с точки зрения фортификационной защищенности и с точки зрения гражданской обороны». Однако сама идея о том, что Москва-самый подходящий город, чтобы выжить, если мроизойдет ядерная война, — странная, отметил эксперт.

«В зонах поражения никто не планирует выживать в течение длительного времени <...> В случае если происходит ядерный удар, после проведения всех спасательных работ все выжившие в течение трех дней должны быть эвакуированы, рассредоточены в безопасные зоны, которые находятся за пределами зон, где есть радиоактивное заражение и последствия нанесения ядерного удара», — рассказал Макаров.

Говоря о России, «лучшие города для выживания находятся в сибирской глуши, где вокруг нет ничего, которые не имеют никакого категорирования по гражданской обороне, там нет армейских частей, предприятий», считает эксперт. Такие места более всего подходят для спасения, так как в них «просто ничего не произойдет», заключил он.

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