МИД увидел в действиях США в сфере ПРО провоцирование гонки вооружений

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

США провоцируют гонку вооружений, развивая систему глобальной противоракетной обороны. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Наращивание потенциала глобальной ПРО США] может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва не раз обращала внимание Вашингтона на опасные последствия ничем не ограниченного развития системы глобальной ПРО, однако американская сторона исключает введение ограничений на свою противоракетную деятельность.

Представитель российского МИД напомнила, что в 2002 году США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны и с тех пор разворачивают под надуманными предлогами мобильные и стационарные противоракетные комплексы по всему миру, в особенности вблизи российских границ.