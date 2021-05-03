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МИД увидел в действиях США в сфере ПРО провоцирование гонки вооружений

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

США провоцируют гонку вооружений, развивая систему глобальной противоракетной обороны. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Наращивание потенциала глобальной ПРО США] может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва не раз обращала внимание Вашингтона на опасные последствия ничем не ограниченного развития системы глобальной ПРО, однако американская сторона исключает введение ограничений на свою противоракетную деятельность.

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Представитель российского МИД напомнила, что в 2002 году США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны и с тех пор разворачивают под надуманными предлогами мобильные и стационарные противоракетные комплексы по всему миру, в особенности вблизи российских границ.

Более того, Захарова назвала «дымовой завесой» попытки представить американскую глобальную систему ПРО как оборонительный проект. Она выразила уверенность, что Вашингтон хочет получить преимущество, имея возможность нанести ядерный удар первым.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был подписан США и СССР 26 мая 1972 года. Срок действия договора не ограничивался, однако любая из сторон могла его расторгнуть в любой момент. Так, действующий на тот момент президент США Джордж Буш-младший 13 декабря 2001 года сообщил об одностороннем выходе США из договора.

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