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Умерла сыгравшая в фильме «Окно в Париж» актриса Кира Крейлис-Петрова

Кира Крейлис-Петрова
Кира Крейлис-Петрова (Фото: alexandrinsky.ru)

Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова, сыгравшая тещу в фильме «Окно в Париже», умерла в Петербурге в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

«Кира Александровна скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Более 30 лет она посвятила служению Александринскому театру», — сказано в сообщении.

Впервые на сцену Александринского театра она вышла в 1980 году, а закончила выступать в 2011-м.

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В 1955 году Крейлис-Петрова окончила Школу-студию МХАТ. До прихода в Александринку сыграла более 70 ролей в других театрах СССР.

Одни из самых известных ее ролей — Ляпкина-Тяпкина и Арина Пантелеймоновна в гоголевских спектаклях Валерия Фокина «Ревизор» и «Женитьба», Антоновна в спектакле «Дети солнца», Халида в «Тринадцатом председателе», Трефена в постановке «Над светлой водой» и роль уголовницы по пьесе «Под звуки оркестра».

Актриса была известна как автор-исполнитель фельетонов, монологов, скетчей и как участница множества концертов. Кроме того, она снималась в кино и телесериалах, среди которых: «Окно в Париж», «Улицы разбитых фонарей», «Русские страшилки» и «Тайны следствия».

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Крейлис-Петрова также была удостоена премии «Золотой софит» (2000) за роль Надежды Дуровой в спектакле «О, вы, которые любили».

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