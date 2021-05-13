Умерла сыгравшая в фильме «Окно в Париж» актриса Кира Крейлис-Петрова

Кира Крейлис-Петрова (Фото: alexandrinsky.ru)

Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова, сыгравшая тещу в фильме «Окно в Париже», умерла в Петербурге в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

«Кира Александровна скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Более 30 лет она посвятила служению Александринскому театру», — сказано в сообщении.

Впервые на сцену Александринского театра она вышла в 1980 году, а закончила выступать в 2011-м.

В 1955 году Крейлис-Петрова окончила Школу-студию МХАТ. До прихода в Александринку сыграла более 70 ролей в других театрах СССР.