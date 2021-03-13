Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова

kamalteatr.ru (Фото: Нажиба Ихсанова)

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, в котором работала актриса.

Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойной. «Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов также выразил соболезнования близким Ихсановой и коллективу театра. Он отметил, что артистка пропускала каждую роль через свое сердце.

«Нажиба Гимаевна [Ихсанова] навсегда останется в наших сердцах как личность, внесшая огромный вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа», — подчеркнул Минниханов.

Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве и начала работу в Татарском академическом театре.