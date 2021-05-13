Депутат назвал виновного в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Виновным в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля депутата Госдумы Рахима Азимова, в результате которого перевернулся автомобиль Skoda, был водитель перевернувшегося автомобиля. Об этом сообщил РБК помощник депутата Борис Веснин.

«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения, с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров. Все это видно на записи видеорегистратора», — передал Веснин слова депутата Азимова.

Азимов также сообщил, что обеспокоен состоянием водителя марки Skoda. «Желаем ему выздоровления, готовы оказать помощь», — добавил он.

Веснин также передал РБК видео с регистратора, на котором виден момент столкновения автомобилей.

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