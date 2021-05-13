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Политика ,  
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Кремль узнал о предложении выдвинуть Путина на Нобелевскую премию из СМИ

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не следят за развитием ситуации с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что о самом выдвижении в Кремле узнали из СМИ.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Нобелевский комитет ввел президента России в список кандидатов на получение премии, заявил академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера. Его слова передают «РИА Новости».

«Получил (письмо Нобелевского комитета. — РБК.), ответили, что «Ваш кандидат включен в список», — сказал он.

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Владимир Путин

Комков ранее уже выдвигал кандидатуру российского лидера на Нобелевкую премию — в прошлом году. Тогда в Кремле затруднились с ответом на вопрос о выдвижении. «Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», — сказал Песков.

Сергей Комков — автор ряда книг, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Помимо этого он является членом президентского клуба «Доверие», созданного в 2001 году «для поддержки Владимира Путина и президентских программ».

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В соответствии с правилами Нобелевского комитета, номинировать человека на получение премии мира могут члены правительства, депутаты национальных парламентов, представители международных судов, профессора университетов, руководители институтов международной политики, а также прежние обладатели премии.

Материал дополняется

Владимир Путин Нобелевская премия мира Дмитрий Песков
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