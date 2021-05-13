Кремль узнал о предложении выдвинуть Путина на Нобелевскую премию из СМИ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не следят за развитием ситуации с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что о самом выдвижении в Кремле узнали из СМИ.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Нобелевский комитет ввел президента России в список кандидатов на получение премии, заявил академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера. Его слова передают «РИА Новости».

«Получил (письмо Нобелевского комитета. — РБК.), ответили, что «Ваш кандидат включен в список», — сказал он.