«Ростелеком» по итогам квартала отчитался о росте выручки на 9%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Выручка российского провайдера цифровых услуг «Ростелеком» в первом квартале 2021 года выросла на 9%, до 132 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании. Компания подготовила отчет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В компании отметили, что смогли «заметно улучшить» показатель свободного денежного потока (FCF), который за отчетный период вырос на 8,4 млрд руб. (до 2,1 млрд руб.).

Операционный доход компании без вычета амортизации (OIBDA) вырос на 18%, до 55,4 млрд руб., а рентабельность по OIBDA увеличилась до 42%.

«Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 24%, до 27,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — говорится в сообщении компании.

Чистый долг компании, в том числе кредиты и займы, обязательства по аренде и другие финансовые активы, вырос на 1% с начала года и составил 470,7 млрд руб.