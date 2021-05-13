В России выявили 8,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 8 380 человек в 84 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число заболевших с начала пандемии в России достигло 4 913 439. Из них умерли 114 723 человека (392 за последние сутки), выздоровели 4 527 878 (9 349 за поселедние сутки).

Наибольшее количество случаев заражения приходится на Москву, где инфекцию диагностировали у 1 127 417 человек (2 787 за стуки). Следом идет Санкт-Петербург с 425 127 заболевшими (741 за сутки). На третьем месте находится Подмосковье, где с начала эпидемии выявили 258 112 случаев инфицирования (643 за сутки).