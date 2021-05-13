Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 12 мая, 14:02
В ЦНИИмаш назвали число опасных сближений МКС с космическим мусором Технологии и медиа, 10:13 Ректор РХТУ им. Менделеева — о состоянии и задачах российского биотеха Партнерский материал, 10:13 Полиция остановила на скоростном шоссе Tesla без водителя за рулем Авто, 10:09 В Израиле заявили о подготовке планов наземной операции в секторе Газа Политика, 10:04 Как российский бизнес внедряет принципы ответственного инвестирования Партнерский материал, 10:02 Как законно стать владельцем заброшенной дачи Недвижимость, 10:02 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 10:01 Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Общество, 09:52 Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Pro, 09:42 Отставные генералы и адмиралы США написали о выборах и здоровье Байдена Политика, 09:39 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 09:29 Армия Израиля сообщила о поражении 600 целей в секторе Газа Политика, 09:27 СМИ узнали детали о сделке по покупке «Акадо» «Ростехом» Бизнес, 09:16 Кто в 2021 году заплатит 1,7 млрд руб. за вред экологии: пять кейсов Pro, 09:09
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — отметил глава государства.

Путин добавил, что мусульмане России бережно передают многовековые традиции из поколения в поколение, активно участвуют в жизни страны, а также уделяют внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам.

Главные мечети Москвы не примут прихожан на Ураза-байрам из-за COVID-19
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду и готовят традиционные блюда.

Ранее пресс-служба Духовного управления мусульман России сообщила, что Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети не будут принимать прихожан в день празднования Ураза-байрама 13 мая из-за ситуации с COVID-19. Намазы проведут в онлайн-формате.

Владимир Путин Ураза-Байрам поздравление
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Главные мечети Москвы не примут прихожан на Ураза-байрам из-за COVID-19
Общество
Как в мире встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж
Общество
Духовное управление мусульман Татарстана разрешило прививаться от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter