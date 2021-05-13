Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — отметил глава государства.

Путин добавил, что мусульмане России бережно передают многовековые традиции из поколения в поколение, активно участвуют в жизни страны, а также уделяют внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам.

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду и готовят традиционные блюда.