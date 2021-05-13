Биолог связала распространение коронавируса в России с дождями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Не в пример «Зениту» и «Спартаку». Какой клуб является самым эффективным Спорт, 08:31 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 08:31 Как финансистам пережить визит внутренних аудиторов — четыре совета Pro, 08:28 Ошибка банковского рынка, Маск обрушил биткоин. Главное за ночь Общество, 08:20 Структуры «Ростеха» и Худайнатова стали претендентами на разрез Богатырь Бизнес, 08:07 В Приамурье завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте в школе Общество, 08:05 Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей РБК Стиль и Victory Park, 08:02 OZON зарегистрировал компанию в Белоруссии Бизнес, 08:00 Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными Финансы, 07:55 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 07:33 Как 26-летняя ифлюенсер получает миллионы за видео с играми — Bloomberg Pro, 07:32 Биолог связала распространение коронавируса в России с дождями Общество, 07:20 Кадыров предложил Нурмагомедову любую сумму за поединок с бойцом «Ахмата» Спорт, 07:19 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 160 млн Общество, 07:13
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Биолог связала распространение коронавируса в России с дождями

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Заболеваемость COVID-19 в России в ближайшие два месяца может ухудшиться или улучшиться в зависимости от погоды. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала она.

В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением COVID-19
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Как уточнила эксперт, сухая и теплая погода снизит передачу вируса от человека к человеку. Если же пойдут дожди, люди будут больше собираться компаниями в замкнутых помещениях, что ухудшит ситуацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не обнаружила связи между погодой и распространением коронавирусной инфекции. Сопредседатель целевой группы ВМО профессор Бен Зайчик из Университета Джонса Хопкинса отмечал, что в прошлом году вспышки заболеваемости COVID-19 наблюдались в теплое время года в солнечных регионах.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

эксперты коронавирус Погода
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса
Общество
В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением COVID-19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter