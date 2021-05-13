Биолог связала распространение коронавируса в России с дождями

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Заболеваемость COVID-19 в России в ближайшие два месяца может ухудшиться или улучшиться в зависимости от погоды. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала она.

Как уточнила эксперт, сухая и теплая погода снизит передачу вируса от человека к человеку. Если же пойдут дожди, люди будут больше собираться компаниями в замкнутых помещениях, что ухудшит ситуацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не обнаружила связи между погодой и распространением коронавирусной инфекции. Сопредседатель целевой группы ВМО профессор Бен Зайчик из Университета Джонса Хопкинса отмечал, что в прошлом году вспышки заболеваемости COVID-19 наблюдались в теплое время года в солнечных регионах.