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В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не обнаружила связи между погодой и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ВМО сформировала группу исследователей, куда входят физики, медики, климатологи и физиологи.

«В течение более полугода эта группа работала и вывод такой, что значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — сказал Вильфанд.

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Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции происходит независимо от сезона и погодных условий.

В октябре прошлого года замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что на заболеваемость COVID-19 влияют погодные факторы. По ее словам, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям. В свою очередь заражение другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.

Гидрометцентр Роман Вильфанд коронавирус погода
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