В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не обнаружила связи между погодой и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ВМО сформировала группу исследователей, куда входят физики, медики, климатологи и физиологи.

«В течение более полугода эта группа работала и вывод такой, что значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции происходит независимо от сезона и погодных условий.