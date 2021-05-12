Кремль ответил на предложение о праве на отгул после прививки от COVID-19

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Введение по всей стране права на оплачиваемый отгул после прививки от COVID-19 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Губернатор волен выступать с такими инициативами в рамках своих полномочий. Общих решений не принималось и вряд ли будет», — сообщил Песков.

Ранее на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией в Ханты-Мансийском автономном округе житель Сургута обратился к губернатору Наталье Комаровой с вопросом, должен ли работодатель оплачивать отгул, который ему пришлось взять после прививки от коронавируса. Трансляция заседания оперштаба велась в Instagram Комаровой.

Комарова ответила, что предоставление оплачиваемого отгула в день прививки или после нее не урегулировано трудовым законодательством, и поручила рабочей группе разработать специальные рекомендации для работодателей. «При этом работодатели сами могут предложить сотрудникам варианты решения этого вопроса, исходя из возможностей и специфики их трудовой деятельности», — заключила она.