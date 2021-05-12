Генерал ФСБ в отставке раскритиковал идею ужесточить оборот оружия

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Предложения по ужесточению контроля за оборотом оружия после стрельбы в казанской школе носят «исключительно косметический характер». Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, они не имеют.ю «по большому счету, отношения к системе безопасности». Он добавил, что контртеррористических мер, которые можно было бы реализовать в нашей стране, все равно окажется недостаточно для обеспечения безопасности «не только школьников, не только детских садов, но и объектов массового скопления людей» (цитата по «РИА Новости»).

«Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. <...> Вопрос заключается в состоянии самого общества», — полагает Михайлов. Как отмечает эксперт, в России уже наведен порядок в сфере легального оборота оружия. Введение дополнительных мер скажется, прежде всего, на законопослушных владельцах, в полной мере осознающих свою ответственность.

На заседании в среду 12 мая комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к первому чтению законопроект об обороте оружия. Согласно законопроекту, запрет на выдачу лицензий на оружие коснется россиян с двумя и более погашенными судимостями. Он также затронет, тех, кто понес наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения или передавал управление транспортным средством пьяному человеку, а также отказывался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.