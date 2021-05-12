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Стрельба в школе в Казани ,  
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Генерал ФСБ в отставке раскритиковал идею ужесточить оборот оружия

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Предложения по ужесточению контроля за оборотом оружия после стрельбы в казанской школе носят «исключительно косметический характер». Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, они не имеют.ю «по большому счету, отношения к системе безопасности». Он добавил, что контртеррористических мер, которые можно было бы реализовать в нашей стране, все равно окажется недостаточно для обеспечения безопасности «не только школьников, не только детских садов, но и объектов массового скопления людей» (цитата по «РИА Новости»).

«Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. <...> Вопрос заключается в состоянии самого общества», — полагает Михайлов. Как отмечает эксперт, в России уже наведен порядок в сфере легального оборота оружия. Введение дополнительных мер скажется, прежде всего, на законопослушных владельцах, в полной мере осознающих свою ответственность.

В Госдуме рекомендовали ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
Политика
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

На заседании в среду 12 мая комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к первому чтению законопроект об обороте оружия. Согласно законопроекту, запрет на выдачу лицензий на оружие коснется россиян с двумя и более погашенными судимостями. Он также затронет, тех, кто понес наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения или передавал управление транспортным средством пьяному человеку, а также отказывался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, допущенных в гражданский оборот. В нем предполагается учесть то оружие, которое применил подозреваемый при стрельбе в школе в Казани.

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Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 11 мая в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев совершил массовое убийство: по данным следствия, молодой человек взорвал двери учебного заведения, проник внутрь и устроил стрельбу, убив девять человек и ранив еще 21 из охотничьего ружья.

Подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

ФСБ оружие Казань Школа стрельба
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