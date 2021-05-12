Мадуро заявил о скором получении Венесуэлой вакцины «Спутник Лайт»

Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

В Венесуэлу скоро прибудет партия российской вакцины «Спутник Лайт», заявил президент страны Николас Мадуро.

«В мае темпы вакцинации ускорятся и сильно возрастут. Июнь, июль и август станут месяцами «вакцинного наступления», — сказал Мадуро в прямом эфире государственного телевидения (цитата по Reuters). К августу в стране планируют привить 70% населения.

30-миллионная Венесуэла получила 1,4 миллиона вакцин от коронавируса из России и Китая, передает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Ранее правительство Венесуэлы заявляло, что заинтересовано в приобретении вакцины Johnson & Johnson, однако прежде намеревалось подробно изучить ее побочные эффекты.