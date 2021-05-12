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Пандемия коронавируса ,  
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Мадуро заявил о скором получении Венесуэлой вакцины «Спутник Лайт»

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

В Венесуэлу скоро прибудет партия российской вакцины «Спутник Лайт», заявил президент страны Николас Мадуро.

«В мае темпы вакцинации ускорятся и сильно возрастут. Июнь, июль и август станут месяцами «вакцинного наступления», — сказал Мадуро в прямом эфире государственного телевидения (цитата по Reuters). К августу в стране планируют привить 70% населения.

30-миллионная Венесуэла получила 1,4 миллиона вакцин от коронавируса из России и Китая, передает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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Ранее правительство Венесуэлы заявляло, что заинтересовано в приобретении вакцины Johnson & Johnson, однако прежде намеревалось подробно изучить ее побочные эффекты.

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. По сообщению разработчиков, эффективность препарата составляет 79,4%. 11 мая стало известно, что Бахрейн одобрил экстренное применение «Спутника Лайт». В феврале власти страны одобрили российский «Спутник V».

Согласно официальным данным, в Боливарианской республике выявлено более 200 000 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2304 человека.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Венесуэла вакцина Николас Мадуро коронавирус пандемия
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