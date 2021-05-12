Мазепин решил лично возглавить «Уралхим» из-за «климатических вызовов»

Дмитрий Мазепин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин решил лично возглавить компанию из-за серьезных вызовов для бизнеса, связанных с необходимостью снижать углеродный след компании. Об этом говорится в сообщении компании «Уралхим» (есть у РБК).

«С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО «ОХК «Уралхим» занял Дмитрий Мазепин», — сообщили в компании.

По словам Мазепина, слова которого приводит пресс-служба компании, перед «Уралкалием» и «Уралхимом» сейчас стоят «серьезные климатические вызовы».

«Нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как от производимой продукции, так и в результате применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями», — заявил Мазепин.

Мазепин добавил, что в компании «начался принципиально новый этап в развитии», а его назначение позволит сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока. Он также говорил о необходимости создания удобных для клиентов сервисов, которые способны удовлетворить и предугадывать запросы потребителя.