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Бизнес ,  
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Мазепин решил лично возглавить «Уралхим» из-за «климатических вызовов»

Дмитрий Мазепин
Дмитрий Мазепин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин решил лично возглавить компанию из-за серьезных вызовов для бизнеса, связанных с необходимостью снижать углеродный след компании. Об этом говорится в сообщении компании «Уралхим» (есть у РБК).

«С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО «ОХК «Уралхим» занял Дмитрий Мазепин», — сообщили в компании.

По словам Мазепина, слова которого приводит пресс-служба компании, перед «Уралкалием» и «Уралхимом» сейчас стоят «серьезные климатические вызовы».

«Нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как от производимой продукции, так и в результате применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями», — заявил Мазепин.

Мазепин добавил, что в компании «начался принципиально новый этап в развитии», а его назначение позволит сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока. Он также говорил о необходимости создания удобных для клиентов сервисов, которые способны удовлетворить и предугадывать запросы потребителя.

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. В составе основных производственных активов АО «ОХК «Уралхим» — филиал «Азот» в Березниках; филиал «ПМУ» в Перми и филиалы в других городах России.

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В сообщении компании уточняется, что председателем совета директоров АО «ОХК «Уралхим» назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность заместителя председателя.

СМИ узнали об отставке гендиректоров «Уралкалия» и «Уралхима»
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В декабре 2020 года основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин увеличил свою долю в компании «Уралкалий» с 46,3 до 81,4%. Это произошло за счет выкупа «Уралхимом» 35,1% акций у зарегистрированной на Кипре компании Rinsoco Trading. У Rinsoco, которая принадлежит Дмитрию Лобяку, бывшему однокурснику Мазепина, после сделки осталось 18,52% компании «Уралкалий».

Сделка между компанией Мазепина «Уралхимом» и «Уралкалием» была профинансирована Сбербанком в рамках долгосрочного кредитного соглашения. «Приобретение «Уралхимом» пакета в «Уралкалии» является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений», — пояснял тогда Мазепин.

Дмитрий Мазепин «Уралхим» глава компании изменение климата
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