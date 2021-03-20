В Саратовской области разлилось топливо из нефтепровода

Фото: МЧС России

В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти из магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк. Об этом сообщается на сайте компании «Транснефть — Приволга» (нефтепровод принадлежит компании).

Работники обнаружили утечку в ходе патрулирования линейной части нефтепровода в 12:30 (мск) 20 марта. «По предварительным данным, площадь загрязнения составила 700 кв. м», — отметили в сообщении.

Бригада аварийной службы компании локализовала выход нефти. Сейчас на месте ликвидируют последствия происшествия: очищают грунт, осуществляют сбор и вывоз нефти. Всего к работам привлекли 27 человек и 19 единиц техники.

В компании «Транснефть — Приволга» заверили, что угрозы жизни и здоровью населения нет, и исключили попадание нефтепродуктов в водоемы.