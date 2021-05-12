В Москве на синей ветке метро на пути упал человек

Из-за падения человека на пути на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позднее в метрополитене сообщили, что движение поездов на линии введено в график. О состоянии пострадавшего не уточняется.

3 января из-за человека на пути было приостановлено движение поездов Сокольнической линии Московского метрополитена. В департаменте транспорта сообщали, что для того чтобы достать пассажира, на участке метрополитена на 10 минут было снято напряжение. «Интерфакс» сообщал, что мужчина погиб.