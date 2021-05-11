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Политика ,  
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Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Госдума приняла закон о ратификации договора о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном, сообщается на сайте Госдумы. Проект закона был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.

Согласно тексту договора, стороны будут сотрудничать в таких сферах, как:

  • оперативная и боевая подготовка;
  • совместное планирование применения войск;
  • миротворческая деятельность;
  • военное образование и т.д.

В тексте подчеркивается, что договор не направлен против каких‑либо иных государств и не затрагивает права и обязательства сторон, если те состоят в других международных договорах.

Договор заключен на десять лет с возможностью автоматического продления на такой же срок.

Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

16 октября 2020 года министры обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и России Сергей Шойгу подписали договор о военном сотрудничестве. Документ заменит предыдущий договор от 28 марта 1994 года.

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Госдума Россия Казахстан военное сотрудничество
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