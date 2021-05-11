Политика , 11 мая, 17:12
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Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Госдума приняла закон о ратификации договора о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном, сообщается на сайте Госдумы. Проект закона был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.
Согласно тексту договора, стороны будут сотрудничать в таких сферах, как:
- оперативная и боевая подготовка;
- совместное планирование применения войск;
- миротворческая деятельность;
- военное образование и т.д.
В тексте подчеркивается, что договор не направлен против каких‑либо иных государств и не затрагивает права и обязательства сторон, если те состоят в других международных договорах.
Договор заключен на десять лет с возможностью автоматического продления на такой же срок.