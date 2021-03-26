Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Положениями договора устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации», — сказано в документе.

Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу подписали договор в Нур-Султане 16 октября 2020 года. Он заменит документ от 28 марта 1994 года, основные положения которого уже были реализованы.

Договор предусматривает военное сотрудничество в областях военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения, совместных учений.