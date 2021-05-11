МЧС открыло телефон горячей линии после стрельбы в казанской школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На базе Главного управления МЧС России по Татарстану открыли телефон горячей линии для оказания психологической помощи после стрельбы в казанской школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Получить помощь родители могут по телефону горячей линии 8 (843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи. Их число увеличат за счет соседних регионов.

Мэрия Казани также открыла горячую линию для родителей школьников после стрельбы в казанской школе. Родители могут уточнить информацию по телефонам управления образования Казани: 8 (843) 292-44-03, 8 (843) 292-37-04.