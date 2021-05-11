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Стрельба в школе в Казани ,  
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МЧС открыло телефон горячей линии после стрельбы в казанской школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На базе Главного управления МЧС России по Татарстану открыли телефон горячей линии для оказания психологической помощи после стрельбы в казанской школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Получить помощь родители могут по телефону горячей линии 8 (843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи. Их число увеличат за счет соседних регионов.

Мэрия Казани также открыла горячую линию для родителей школьников после стрельбы в казанской школе. Родители могут уточнить информацию по телефонам управления образования Казани: 8 (843) 292-44-03, 8 (843) 292-37-04.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что на учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.

В результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли 11 человек, сообщалиисточники ТАСС и «Интерфакс», еще 13 человек госпитализированы.

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На место происшествия приехали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и прокурор республики Илдус Нафиков.

МЧС горячая линия стрельба Казань
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