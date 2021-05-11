Организаторы «Золотого глобуса» объявили реформу из-за расового скандала

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Организаторы «Золотого глобуса» опубликовал перечень мер по реформированию кинопремии, после того как телекомпания NBC отказалась транслировать ее в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Мы приглашаем партнеров в нашей индустрии за стол переговоров, чтобы выработать системную реформу, которая назрела уже давно как в нашей организации, так и в индустрии в целом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что с 10 по 17 мая организаторы начнут разрабатывать новый кодекс поведения, а также пригласят консультанта по вопросам многообразия, равноправия и интеграции, который будет обучать новое жюри. Подбор 20 чернокожих членов жюри, о появлении которых писал Hollywood Reporter, начнется в конце мая. Их планируется включить в состав жюри с 2 августа.

В августе 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала иск в суд на Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA — является организатором кинопремии), которая отказала ей в членстве в организации, сообщало издание Variety. Журналистка заявила, что в HFPA существует «культура коррупции», когда репортеры используют свою монополию на поездки в туры и репортажи со знаменитостями во избежание конкуренции со стороны других зарубежных журналистов. В ноябре состоялся суд, где иск журналистки был отклонен. Адвокат HFPA тогда назвал этот иск «прозрачной попыткой избавиться от HFPA, основанной на зависти, а не на заслугах», сообщила газета Los Angeles Times. Однако этот иск задел некоторых членов HFPA, которые надеялись, что это может заставить организацию внести изменения, которые надо было сделать раньше.