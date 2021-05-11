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Общество ,  
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Организаторы «Золотого глобуса» объявили реформу из-за расового скандала

Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Организаторы «Золотого глобуса» опубликовал перечень мер по реформированию кинопремии, после того как телекомпания NBC отказалась транслировать ее в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщает пресс-служба премии.

«Мы приглашаем партнеров в нашей индустрии за стол переговоров, чтобы выработать системную реформу, которая назрела уже давно как в нашей организации, так и в индустрии в целом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что с 10 по 17 мая организаторы начнут разрабатывать новый кодекс поведения, а также пригласят консультанта по вопросам многообразия, равноправия и интеграции, который будет обучать новое жюри. Подбор 20 чернокожих членов жюри, о появлении которых писал Hollywood Reporter, начнется в конце мая. Их планируется включить в состав жюри с 2 августа.

В августе 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала иск в суд на Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA — является организатором кинопремии), которая отказала ей в членстве в организации, сообщало издание Variety. Журналистка заявила, что в HFPA существует «культура коррупции», когда репортеры используют свою монополию на поездки в туры и репортажи со знаменитостями во избежание конкуренции со стороны других зарубежных журналистов. В ноябре состоялся суд, где иск журналистки был отклонен. Адвокат HFPA тогда назвал этот иск «прозрачной попыткой избавиться от HFPA, основанной на зависти, а не на заслугах», сообщила газета Los Angeles Times. Однако этот иск задел некоторых членов HFPA, которые надеялись, что это может заставить организацию внести изменения, которые надо было сделать раньше.

Телекомпания NBC отказалась вести трансляцию «Золотого глобуса»
Общество
Фото:Frazer Harrison / Getty Images

В феврале 2021 года Los Angeles Times сообщила, что среди 86 членов жюри премии нет ни одного представителя африканской расы. После этого организаторы пообещали провести реформы. Hollywood Reporter писал, что состав должен увеличиться, при этом акцент будет сделан на темнокожих журналистах. По данным издания, HFPA также намерена ввести запрет на получение подарков и других «знаков внимания» от создателей фильмов и прокатчиков, так как это может влиять на оценку киноработ.

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В мае телекомпания NBC объявила об отказе транслировать церемонию вручения премии «Золотой глобус» из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. В NBC сказали, что если ассоциация осуществит свои намерения и введет изменения, телекомпания сможет транслировать церемонию в 2023 году.

«Золотой глобус» NBC расизм
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