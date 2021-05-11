Телекомпания NBC отказалась вести трансляцию «Золотого глобуса»

Телекомпания NBC, которая обычно транслирует церемонию вручения премии «Золотой глобус», не будет показывать ее в следующем году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщается на сайте компании.

Организатором кинопремии является Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA). Она состоит из 86 журналистов, среди которых нет ни одного представителя африканской расы. Это стало поводом для критики.

«Мы продолжаем верить, что HFPA серьезно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно», — отметили в телекомпании.

В NBC надеются, что если ассоциация осуществит свои намерения, телекомпания сможет транслировать церемонию в 2023 году, говорится в сообщении.