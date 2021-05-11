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Телекомпания NBC отказалась вести трансляцию «Золотого глобуса»

Телекомпания NBC, которая обычно транслирует церемонию вручения премии «Золотой глобус», не будет показывать ее в следующем году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщается на сайте компании.

Организатором кинопремии является Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA). Она состоит из 86 журналистов, среди которых нет ни одного представителя африканской расы. Это стало поводом для критики.

«Мы продолжаем верить, что HFPA серьезно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно», — отметили в телекомпании.

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Фото:Amy Sussman / Getty Images / The Coca Cola Company

В NBC надеются, что если ассоциация осуществит свои намерения, телекомпания сможет транслировать церемонию в 2023 году, говорится в сообщении.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии темнокожих в жюри премии.

После этого организаторы пообещали исправить такое упущение. Как передавало издание Hollywood Reporter, HFPA утвердила программу модернизации. Согласно этой программе, ассоциация увеличит свой состав, включив в него по меньшей мере 20 новых членов, при этом акцент будет сделан на темнокожих журналистах. Также HFPA намерена ввести запрет на получение подарков и других «знаков внимания» от создателей фильмов и прокатчиков, так как это может влиять на оценку киноработ.

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