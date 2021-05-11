Лента новостей

Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11

Второго напавшего на школу в Казани убили

В Италии выставили на продажу дизельный УАЗ-469 за 1,8 млн рублей

Люди выпрыгивают из окон школы, где открыли стрельбу. Видео

Президент Татарстана зашел в школу в Казани, где была стрельба

Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе

Как пережить изменения на рынке товаров и услуг b2b — опыт «СберМаркета»

Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе

В Думе предложили запретить адвокатам проходить в колонии с телефонами

Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая

Акции Сбербанка упали на 5% после дивидендной отсечки

Запасы Ethereum на криптобиржах снизились до минимума за два года

Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж