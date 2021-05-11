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Люди выпрыгивают из окон школы, где открыли стрельбу. Видео
Общество, 11:06
Президент Татарстана зашел в школу в Казани, где была стрельба
Общество, 11:04
Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
11 мая, 11:06
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Люди выпрыгивают из окон школы, где открыли стрельбу. Видео
Во время стрельбы в казанской школе №175 несколько человек, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.
Video
Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе
Общество
Школа
Казань
стрельба
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