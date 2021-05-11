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В Госдуме предупредили о риске роста штрафов за безбилетный проезд

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Госдума рассмотрит в мае законопроект об отмене штрафа за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, который сегодня составляет 100 руб. Об этом сообщает газета «Известия».

В Госдуме пояснили, что сейчас штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте составляет 100 руб. и закон не предусматривает возможности изменений этой суммы в регионах.

В Минтрансе сочли, что отмена закона о штрафе в 100 руб. позволит регионам самостоятельно устанавливать штрафы для пассажиров-безбилетников.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал газете, что реализация этой инициативы грозит злоупотреблениями и ростом штрафов. «Эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее», — пояснил Нилов.

Представитель КПРФ Николай Арефьев также негативно оценил идею: «Все хотят наказать граждан, и никто не наказывает транспортные компании, когда они оказывают услуги несоответствующего качества». Тем не менее первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов выступил за реализацию идеи Минтранса.

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