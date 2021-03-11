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В Думе предложили штрафовать до ₽50 тыс. за высадку детей-безбилетников

Группа депутатов от фракции ЛДПР 11 марта внесет в Государственную думу законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом сообщил в Telegram один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Наказание без штрафов не сработает. <...> Особенно если речь идет о жизни и здоровье несовершеннолетних, которых прежде запросто высаживали из транспорта за неоплаченный проезд», — заявил он.

В России вступил в силу запрет высаживать из транспорта детей без билета
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Депутаты предложили дополнить российский КоАП штрафами за принудительную высадку детей из транспорта, ехавших без сопровождения взрослых. Водителя и кондуктора, согласно законопроекту, будут штрафовать на 10 тыс. руб., а перевозчика — на 50 тыс. руб.

В России 7 марта вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект разработал Минтранс. Его глава Евгений Дитрих говорил, что в России бывали примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь».
 

безбилетники дети Госдума штрафы законопроект
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