Население Китая выросло на 72 млн с 2010 года

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Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек. По сравнению с 2010 годом численность населения страны увеличилась на 72 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного статистического управления КНР.

Седьмая в истории КНР перепись населения прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года.

«Население страны составило 1,41178 млрд человек, оно увеличилось на 72,06 млн человек по сравнению с 1,33972 млрд человек в 2010 году (данные шестой переписи населения), что на 5,38% больше», — говорится в докладе.

Согласно данным переписи, в Китае проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения составляют люди в возрасте от 15 до 59 лет, примерно 18,7% — старше 60 лет, еще 17,95% — младше 14.