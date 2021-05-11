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Население Китая выросло на 72 млн с 2010 года

Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек. По сравнению с 2010 годом численность населения страны увеличилась на 72 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного статистического управления КНР.

Седьмая в истории КНР перепись населения прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года.

«Население страны составило 1,41178 млрд человек, оно увеличилось на 72,06 млн человек по сравнению с 1,33972 млрд человек в 2010 году (данные шестой переписи населения), что на 5,38% больше», — говорится в докладе.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Согласно данным переписи, в Китае проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения составляют люди в возрасте от 15 до 59 лет, примерно 18,7% — старше 60 лет, еще 17,95% — младше 14.

Доля городских жителей в Китае составила 63,89%. Это на 14,21 процентного пункта больше, чем в 2010 году. К представителям народности хань (китайцы) относятся большинство жителей страны — 91,11%. Доля национальных меньшинств составляет 8,89%.

Согласно данным переписи, среднегодовые темпы роста населения составили 0,53%. Этот показатель уменьшился на 0,04 процентного пункта по сравнению с 2000-2010 годами.

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Ранее Национального бюро статистики КНР сообщало, что в 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек. Согласно данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания КНР в 1949 году.

Как сообщал Reuters, темпы роста населения в Китае замедляются по социальным причинам. «Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем», — поясняло агентство.

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