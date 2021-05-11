В Совбезе заподозрили США в навязывании миру биооружия

США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований военного назначения и навязывают их выполнение через различные совместные программы. Об этом заявил «РИА Новости» первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

По его словам, в последние годы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО «значительно активизировали» биологические исследования во многих государствах.

«Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — отметил Аверьянов.

Он добавил, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» совместных программ, которые декларируются как миролюбивые. В качестве примера Аверьянов привел такие программы, как «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».