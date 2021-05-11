Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Японии

Четыре человека пострадали при взрыве и последовавшем за ним пожаре на химическом заводе компании Sakai Chemical Industry в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным канала, сообщение о взрыве поступило от одного из жителей примыкающего к заводу района в 07:45 по местному времени (01:45 мск). После взрыва на заводе начался пожар. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты и полиция.

Как сообщает газета Nishinippon Shimbun со ссылкой на компанию, на заводе в момент взрыва работали 18 человек.

Завод Sakai Chemical Industry расположен в городе Иваки на северо-востоке Японии. Предприятие специализируется на производстве цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.